Fenerbahçe Slavia Prag maçında muhtemel ilk 11 ve yayınlandığı kanal netleşti

28 Kasım 2024 14:40 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:48

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam sarı lacivertli ekip Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça az bir süre kala gözler muhtemel ilk 11 kadrosuna çevrildi. Bu akşam oynanacak olan müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler için yayınlandığı kanal da duyuruldu.

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Tüm dünyada takip edilen Avrupa Ligi​ maçlarından bir tanesi de bu akşam oynanacak. Türk​ takımları ülkemizi ligde temsil etmeye devam ederken Fenerbahçe​, 28 Kasım Perşembe akşamı Slavia Prag​ ile mücadele edecek.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'i ve yayınlandığı kanal gündeme geldi.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bu akşam Fenerbahçe ile Slavia Prag mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde yarış sürerken mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler TRT 1​ ekranlarından takip edebilecek.

TRT, 3 yıllığına yayın haklarını satın almıştı. Türk takımlarının maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanırken yabancı takımların maçları tabii Spor platformu üzerinden yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Mücadelede yer alması beklenen oyuncular şöyle:

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Ogbu, Boril, Doudera, Zafeiris, Oscar, Provod, Chytil, Diouf, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Samuel, Samet, Djiku, Mert Müldür, Fred, İsmail, Szyamsnki, Tadic, Maximin, En-Nesyri

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG KAMP KADROSUNDA KİMLER YOK?

Sarı lacivertli ekip X hesabı üzerinden maçın kamp kadrosunda yer alan isimleri açıklamıştı. Paylaşıma göre kadroda bulunan oyuncular şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred Santos, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.