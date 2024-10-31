Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi kim olduğu açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

31 Ekim 2024 09:50 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:50

Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakeminin kim olacağı açıklandı. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre derbiyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Taraftarlar tarafından Oğuzhan Çakır'ın Fenerbahçe ve Trabzonspor istatistikleri merak ediliyor.

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Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftası kapsamında 3 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakeminin kim olacağı merak ediliyor. FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Karşılaşmanın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak. OĞUZHAN ÇAKIR TRABZONSPOR, FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ Oğuzhan Çakır kariyeri boyunca Fenerbahçe ve Trabzonspor'un karşılaşmaları yönetmedi. 26 yaşındaki hakem bu sezon Süper Lig'de 6 karşılaşmada görev aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 19 sarı kart ve 1 penaltı verdi. Oğuzhan Çakır'ın bu sezon yönettiği karşılaşmalar şöyle: 11 Ağustos 2024 | Alanyaspor-Eyüpspor | 1:1 | Sarı kart: 1:1

19 Ağustos 2024 | Hatayspor-Kasımpaşa | 1:1 | Sarı Kart 2:1

1 Eylül 2024 | Başakşehir-Antalyaspor | 5:2 | Sarı Kart 1:2

14 Eylül 2024 | Samsunspor-Konyaspor | 0:1 | Sarı Kart: 0:2

28 Eylül 2024 | Galatasaray-Kasımpaşa | 3:3 | Sarı Kart 2:3 | Penaltı 0:1

21 Ekim 2024 | Bodrum FK - Çaykur Rizespor | 0:1 | Sarı kart: 2:2 İlgili Haberler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu