Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Oosterwolde oynamayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Kasım 2024 11:51 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 12:11

Süper Lig'in 11. haftası kapsamında Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri merak ediliyor. Oosterwolde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

Ligde 12 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor bugün 20 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Derbinin başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'leri merak ediliyor. TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor: Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza. Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Becao, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, En-Nesyri. OOSTERWOLDE NEDEN TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA YOK? Süper Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında oynanan Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 73. dakikasında Oosterwolde sakatlanarak oyundan çıktı. Yapılan kontrollerin ardından sarı-lacivertlilerin başarılı sağ bekinin sol dizinin ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle ligin ikinci yarısına kadar forma giymesi beklenmiyor. TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İlgili Haberler Jose Mourinho Trabzonspor maçı 11'ini belirledi! 3 futbolcu kulübeye çekildi Fenerbahçe'nin Trabzon maçı kadrosu açıklandı! Trabzonspor Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sonlandırdı!