Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan çekilecek mi? ZTK'den çekilmenin cezası merak ediliyor

20 Aralık 2024 16:44 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:45

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasının kura çekimleri tamamlandı. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe kupada yer almayacağını duyurmuştu. Ancak Fenerbahçe bugün yapılan kura çekimlerinde yer aldı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz sarı-lacivertliler tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

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Fenerbahçe resmi hesaplarından geçtiğimiz haftalarda Ziraat Türkiye Kupası'na (ZTK) katılmayacağını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Koç ile konuyu görüşmek üzere toplantı yapmıştı.

Toplantının ardından Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını ve konuyu yönetim kurulunda görüşeceklerini açıklamıştı.

Taraftarlar tarafından ZTK 'da Fenerbahçe'nin yer alıp almayacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI'NDAN YER ALACAK MI?

TFF tarafından bugün düzenlenen ZTK grup kura aşamasında Fenerbahçe yer aldı.

Ancak sarı-lacivertliler kura çekimine temsilci göndermedi.

Fenerbahçe tarafından kupaya katılıp katılmamayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerinin ilerleyen günlerde aldıkları kararı açıklaması bekleniyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDAN ÇEKİLMENİN CEZASI NEDİR?

TFF'nin 2024-2025 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesinde yer alan bilgilere göre turnuvaya katılmaya hak kazanan ancak müsabakalarda yer almayan kulüplere verilecek olan ceza ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz ve bununla birlikte müsabakaya katılmayan kulüpler, bu sebeple TFF’nin uğrayacağı tüm zararı karşılamakla yükümlüdürler."