ZTK grup kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un Türkiye Kupası rakibi belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

20 Aralık 2024 14:48 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:11

TFF tarafından bugün Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri Riva'da düzenlendi. Kura çekimlerinin ardından taraftarlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakiplerinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Trabzonspor A, Fenerbahçe B, Galatasaray C, Beşiktaş ise D grubunda yer aldı. ZTK grup aşaması maç programı da belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur karşılaşmalarının sona ermesinin ardından grup aşaması için kura çekimi bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından taraftarlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakiplerini merak etmeye başladı. FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI RAKİPLERİ TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe B Grubu'nda yer aldı. Sarı-lacivertliler ile aynı grupta yer alan diğer takımlar şöyle: B Grubu Fenerbahçe

Kasımpaşa

Gaziantep FK

Göztepe

Uğur Okulları İstanbulspor

Erzurumspor FK GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI RAKİPLERİ C Grubu Galatasaray

RAMS Başakşehir

Tümosan Konyaspor

İkas Eyüpspor

Ahlatcı Çorum FK

Boluspor BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI RAKİPLERİ D Grubu Beşiktaş

Net Global Sivasspor

Onvo Antalyaspor

Sipay Bodrum FK

Kocaelispor

Kırklarelispor TRABZONSPOR TÜRKİYE KUPASI RAKİPLERİ A Grubu Trabzonspor

Corendon Alanyaspor

Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü

Solwie Energy Fatih Karagümrük

İskenderunspor ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN? Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk karşılaşmaları 7-8-9 Ocak, 2. maçlar 2-3-4 Şubat, 3. maçlar ise 25-26-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç programı ise şöyle: Trabzonspor Trabzonspor-Corendon Alanyaspor İskenderunspor-Trabzonspor Trabzonspor-Çaykur Rizespor Fenerbahçe Kasımpaşa-Fenerbahçe Fenerbahçe-Erzurumspor FK Gaziantep FK-Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray-RAMS Başakşehir Boluspor-Galatasaray Galatasaray-Konyaspor Beşiktaş Net Global Sivasspor-Beşiktaş Beşiktaş-Kırklarelispor Onvo Antalyaspor-Beşiktaş İlgili Haberler Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekiminin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu