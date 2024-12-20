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ZTK grup kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un Türkiye Kupası rakibi belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
20 Aralık 2024 14:48 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:11
ZTK grup kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor&#039;un Türkiye Kupası rakibi belli oldu

TFF tarafından bugün Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri Riva'da düzenlendi. Kura çekimlerinin ardından taraftarlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakiplerinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Trabzonspor A, Fenerbahçe B, Galatasaray C, Beşiktaş ise D grubunda yer aldı. ZTK grup aşaması maç programı da belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur karşılaşmalarının sona ermesinin ardından grup aşaması için kura çekimi bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirildi.

Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından taraftarlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakiplerini merak etmeye başladı.

ZTK grup kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un Türkiye Kupası rakibi belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI RAKİPLERİ

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe B Grubu'nda yer aldı.

Sarı-lacivertliler ile aynı grupta yer alan diğer takımlar şöyle:

B Grubu

  • Fenerbahçe
  • Kasımpaşa
  • Gaziantep FK
  • Göztepe
  • Uğur Okulları İstanbulspor
  • Erzurumspor FK

ZTK grup kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un Türkiye Kupası rakibi belli oldu - 2. Resim

GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI RAKİPLERİ

C Grubu

  • Galatasaray
  • RAMS Başakşehir
  • Tümosan Konyaspor
  • İkas Eyüpspor
  • Ahlatcı Çorum FK
  • Boluspor

ZTK grup kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un Türkiye Kupası rakibi belli oldu - 3. Resim

BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI RAKİPLERİ

D Grubu

  • Beşiktaş
  • Net Global Sivasspor
  • Onvo Antalyaspor
  • Sipay Bodrum FK
  • Kocaelispor
  • Kırklarelispor

ZTK grup kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un Türkiye Kupası rakibi belli oldu - 4. Resim

TRABZONSPOR TÜRKİYE KUPASI RAKİPLERİ

A Grubu

  • Trabzonspor
  • Corendon Alanyaspor
  • Çaykur Rizespor
  • MKE Ankaragücü
  • Solwie Energy Fatih Karagümrük
  • İskenderunspor

ZTK grup kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un Türkiye Kupası rakibi belli oldu - 5. Resim

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk karşılaşmaları 7-8-9 Ocak, 2. maçlar 2-3-4 Şubat, 3. maçlar ise 25-26-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç programı ise şöyle:

Trabzonspor

  1. Trabzonspor-Corendon Alanyaspor 
  2. İskenderunspor-Trabzonspor 
  3. Trabzonspor-Çaykur Rizespor 

Fenerbahçe

  1. Kasımpaşa-Fenerbahçe
  2. Fenerbahçe-Erzurumspor FK
  3. Gaziantep FK-Fenerbahçe

Galatasaray

  1. Galatasaray-RAMS Başakşehir
  2. Boluspor-Galatasaray
  3. Galatasaray-Konyaspor

Beşiktaş

  1. Net Global Sivasspor-Beşiktaş
  2. Beşiktaş-Kırklarelispor
  3. Onvo Antalyaspor-Beşiktaş

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Kaynak: TGRT HABER

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