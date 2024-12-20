Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekiminin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) 5. tur karşılaşmalarının sona ermesinin ardından gruplara çıkan takımlar belli oldu. ZTK grup aşaması kura çekimleri ise bugün yapılacak. Futbolseverler tarafından ZTK grup kura çekiminin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Kura çekimleri maçların yayınlandığı A Spor'dan izlenebilecek.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur karşılaşmaları 19 Aralık Perşembe günü sona erdi.
Karşılaşmalarda Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor alt liglerdeki rakiplerine elenerek turnuvaya veda etti.
Taraftarlar tarafından ZTK grup kura çekimlerinin ne zaman, hangi kanalda yapılacağı merak ediliyor.
ZTK GRUP KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ZTK grup aşaması kura çekimleri bugün (20 Aralık 2024 Cuma) saat 14.30'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Kupada 5. turu geçen takımlar şöyle:
- İkas Eyüpspor
- Tümosan Konyaspor
- Çaykur Rizespor
- Corendon Alanyaspor
- Net Global Sivasspor
- Onvo Antalyaspor
- Sipay Bodrum FK
- Boluspor
- Uğur Okulları İstanbulspor
- Kocaelispor
- Slowie Energy Fatih Karagümrük
- Erzurumspor FK
- MKE Ankaragücü
- Gaziantep FK
- İskenderunspor
- Kırklarelispor Futbol
- Ahlatcı Çorums FK
- Kasımpaşa
- Göztepe
ZTK GRUP KURA ÇEKİMLERİ HANGİ KANALDA?
ZTK grup kura çekimleri A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Kura çekimlerine gruplara kalan bütün kulüplerin yetkililerinin katılması bekleniyor.