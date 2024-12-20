Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekiminin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

20 Aralık 2024 11:50 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:06

Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) 5. tur karşılaşmalarının sona ermesinin ardından gruplara çıkan takımlar belli oldu. ZTK grup aşaması kura çekimleri ise bugün yapılacak. Futbolseverler tarafından ZTK grup kura çekiminin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Kura çekimleri maçların yayınlandığı A Spor'dan izlenebilecek.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur karşılaşmaları 19 Aralık Perşembe günü sona erdi. Karşılaşmalarda Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor alt liglerdeki rakiplerine elenerek turnuvaya veda etti. Taraftarlar tarafından ZTK grup kura çekimlerinin ne zaman, hangi kanalda yapılacağı merak ediliyor. ZTK GRUP KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ZTK grup aşaması kura çekimleri bugün (20 Aralık 2024 Cuma) saat 14.30'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Kupada 5. turu geçen takımlar şöyle: İkas Eyüpspor

Tümosan Konyaspor

Çaykur Rizespor

Corendon Alanyaspor

Net Global Sivasspor

Onvo Antalyaspor

Sipay Bodrum FK

Boluspor

Uğur Okulları İstanbulspor

Kocaelispor Slowie Energy Fatih Karagümrük

Erzurumspor FK

MKE Ankaragücü

Gaziantep FK

İskenderunspor

Kırklarelispor Futbol

Ahlatcı Çorums FK

Kasımpaşa

Göztepe ZTK GRUP KURA ÇEKİMLERİ HANGİ KANALDA? ZTK grup kura çekimleri A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimlerine gruplara kalan bütün kulüplerin yetkililerinin katılması bekleniyor. İlgili Haberler Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Kupa maçlarına çıkmayacaklardı, 19 yaş altı takım maça çıktı