Fenerbahçe-Twente UEFA Avrupa Ligi maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da TRT 1'de yayınlanacak
Temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe-Twente maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Ayrıca taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının fikstürü de merak ediliyor.
UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe bu hafta Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek.
Maçın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Twente karşılaşmasının ne zaman oynanacağı merak edilmeye başlandı.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Twente ile 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Hollanda'da da karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE-TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA?
FC Twente Stadion'da oynanacak olan Fenerbahçe-Twente karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA MAÇLARI
Fenerbahçe Twente maçı dahil olmak üzere UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçı daha bulunuyor.
Bu maçların tarihleri ve saatleri ise şöyle:
- 3 Ekim 2024 saat 22.00 Twente-Fenerbahçe
- 24 Ekim 2024 saat 22.00 Fenerbahçe-Manchester United
- 7 Kasım 2024 saat 23.00 AZ-Fenerbahçe
- 28 Kasım 2024 saat 23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe
- 11 Aralık 2024 saat 18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao
- 23 Ocak 2024 saat 20.45 Fenerbahçe-Lyon