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Fenerbahçe-Twente UEFA Avrupa Ligi maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da TRT 1'de yayınlanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
30 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:55
Fenerbahçe-Twente UEFA Avrupa Ligi maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00&#039;da TRT 1&#039;de yayınlanacak

Temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe-Twente maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Ayrıca taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının fikstürü de merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi​ mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe​ bu hafta Hollanda​ ekibi Twente​ ile karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Twente karşılaşmasının ne zaman oynanacağı merak edilmeye başlandı.

Fenerbahçe-Twente UEFA Avrupa Ligi maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da TRT 1'de yayınlanacak - 1. Resim

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Twente ile 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Hollanda'da da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE-TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA?

FC Twente Stadion'da oynanacak olan Fenerbahçe-Twente karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Twente UEFA Avrupa Ligi maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da TRT 1'de yayınlanacak - 2. Resim

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA MAÇLARI

Fenerbahçe Twente maçı dahil olmak üzere UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçı daha bulunuyor.

Bu maçların tarihleri ve saatleri ise şöyle:

  • 3 Ekim 2024 saat 22.00 Twente-Fenerbahçe 
  • 24 Ekim 2024 saat 22.00 Fenerbahçe-Manchester United
  • 7 Kasım 2024 saat 23.00 AZ-Fenerbahçe
  • 28 Kasım 2024 saat 23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe
  • 11 Aralık 2024 saat 18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao
  • 23 Ocak 2024 saat 20.45 Fenerbahçe-Lyon

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Kaynak: TGRT HABER
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