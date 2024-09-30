Fenerbahçe-Twente UEFA Avrupa Ligi maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da TRT 1'de yayınlanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

30 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:55

Temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe-Twente maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Ayrıca taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının fikstürü de merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi​ mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe​ bu hafta Hollanda​ ekibi Twente​ ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Twente karşılaşmasının ne zaman oynanacağı merak edilmeye başlandı. FENERBAHÇE UEFA AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Twente ile 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Hollanda'da da karşı karşıya gelecek. FENERBAHÇE-TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA? FC Twente Stadion'da oynanacak olan Fenerbahçe-Twente karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA MAÇLARI Fenerbahçe Twente maçı dahil olmak üzere UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçı daha bulunuyor. Bu maçların tarihleri ve saatleri ise şöyle: 3 Ekim 2024 saat 22.00 Twente-Fenerbahçe

24 Ekim 2024 saat 22.00 Fenerbahçe-Manchester United

7 Kasım 2024 saat 23.00 AZ-Fenerbahçe

28 Kasım 2024 saat 23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe

11 Aralık 2024 saat 18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao

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