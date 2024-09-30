Aziz Yıldırım'dan silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:45
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi süren Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ı ziyaret etti.
Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi devam eden Akın'a yapılan ziyarette sarı-lacivertlilerin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve iş insanı Murat Zorlu da yer aldı.
Serhat Akın, 2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.
Kaynak: tgrthaber.com
Aziz Yıldırım gibi önemli bir figürün böyle bir durumdan etkilenen biriye destek vermesi çok güzel