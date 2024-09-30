Aziz Yıldırım'dan silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti

30 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:45

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi süren Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Fenerbahçe​ Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım​, Beykoz​'da silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın​'ı ziyaret etti.

Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi devam eden Akın'a yapılan ziyarette sarı-lacivertlilerin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve iş insanı Murat Zorlu da yer aldı.

Serhat Akın, 2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.