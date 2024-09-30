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Aziz Yıldırım'dan silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:45
Aziz Yıldırım&#039;dan silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın&#039;a geçmiş olsun ziyareti

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi süren Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Fenerbahçe​ Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım​, Beykoz​'da silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın​'ı ziyaret etti.

Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi devam eden Akın'a yapılan ziyarette sarı-lacivertlilerin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve iş insanı Murat Zorlu da yer aldı.

Serhat Akın, 2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ali30 Eylül 2024 11:49

Aziz Yıldırım gibi önemli bir figürün böyle bir durumdan etkilenen biriye destek vermesi çok güzel

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