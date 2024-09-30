Son dakika | Serhat Akın'a saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Eylül 2024 09:48 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:49
Son dakika haberi: İstanbul'da eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesine sevk edildi.
Son dakika haberine göre İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın vurulmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesine sevk edildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu işin kötüye gideceğini düşünüyorum umarım haksız çıkmam, bu eski futbolcuların da böyle durumlarda çok hassas olması gerek