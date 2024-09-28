Serhat Akın silahlı saldırıya uğramıştı! Avukatından dikkat çeken açıklama geldi

28 Eylül 2024 18:39 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 18:43

Eski Fenerbahçeli ve milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken bugün 2 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken Serhat Akın'ın avukatı Ahmet Yaşar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Eski futbolcu Serhat Akın​ iki gün önce katıldığı bir canlı yayın sonrası çıkışta silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe​" dedi. Saldırı sonrası spor camiasından geçmiş olsun paylaşımları gelirken bugün de Akın'ın avukatından açıklama geldi.

Serhat Akın​'ın resmi X hesabından paylaşım yapan Avukat Ahmet Yaşar, olayla ilgili azmettiricilerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Yaşanan süreçte itibar zedelemeye yönelik ithamlarla ilgili de suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Akın'ın avukatının yaptığı açıklama şu şekilde:

"Müvekkilim Serhat Akın'a yönelik son zamanlarda özellikle sosyal medyada gerçekleştirilen hedef göstermeler hem kendisinin hem de ailesinin huzurunu ve can güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmiş ve maalesef menfur saldırı göz göre göre gerçekleşmiştir.

Serhat Akın, bugüne kadar sporculuk kariyeri ve kişisel hayatıyla topluma örnek olmuş bir birey olup bu tür saldırılar yalnızca şahsına değil, spor camiasına, temsil ettiği değerlere ve toplumsal barışa da zarar vermektedir. Bu süreçte, yargı makamları nezdinde adaletin yerini bulacağına olan inancımız tamdır.

"KİM OLURSA OLSUN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Müvekkilim ve arkadaşlarına yapılan bu menfur saldırının failleri ve -azmettiricileri - tespit edilerek, hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Hiç kimse - kim olursa olsun - hukukun üstünde değildir ve adalet er ya da geç yerini bulacaktır.

Bu süreçte müvekkilim ve ailesine yönelik onur ve itibarına yapılan her türlü asılsız itham, tehdit ve saldırılar için hem hukuki hem cezai işlemler ivedilikle başlatılacaktır.

"SANIKLARIN YAKALANMASI SEVİNDİRİCİ"

Ayrıca Soruşturmanın seyrini olumsuz etkileyecek bilgi kirliliğine neden olabilecek eylem ve söylemlerde bulunan şahıslarla ilgili de hukuki süreç işletilecektir. Menfur saldırı ile ilgili soruşturma devam etmekte olup bir kısım sanıkların yakalanmış olması da sevindiricidir. İçişleri Bakanımıza, Savcılık ve Emniyet birimlerimize teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Müvekkilim Serhat Akın, bu zorlu süreçte sabırla ve metanetle adaletin tecelli etmesini beklemekte olup, kamuoyundan da sağduyu ve özellikle sporseverlerden destek beklemektedir."