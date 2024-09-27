Mustafa Sarıgül Serhat Akın'ı ziyaret etti! 'Hiçbir düşünce silahla susturulamaz'

27 Eylül 2024 14:04 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:08

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski oyuncusu Serhat Akın dün akşam silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Serhat Akın'ı ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıgül paylaşımına, "Serhat Akın kardeşime çok geçmiş olsun. Hiçbir düşünce silahla susturulamaz." dedi.

Eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, silahlı saldırıya uğradı.

Bir program çıkışında uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Akın, hastanede tedavi altına alındı.

Sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe." diyen Akın'ı, Mustafa Sarıgül​ ziyaret etti.

HASTANEDEN PAYLAŞTI

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Serhat Akın'ı ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarıgül paylaşımına, "Serhat Akın kardeşime çok geçmiş olsun. Hiçbir düşünce silahla susturulamaz." dedi.

"TÜRKİYE SENİN YANINDA"

Sarıgül ayrıca Akın'a "Coşardın, koşardın. Müthiş bir enerjin vardı. Ama bilesin ki; seni Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı bütün sporseverler seviyor.

Ve şu an Türkiye senin yanında. Çok büyük geçmiş olsun. Sen doğruları söylemeye söylemeye devam edeceksin. Şunu unutma hiçbir fikir asla silahla susturulamaz." dedi.