Can Arat'tan çok sert Serhat Akın açıklaması! Silahlı saldırı öncesi hedef gösterdiği iddia edilmişti 

27 Eylül 2024 09:51 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:01

Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırı öncesi eski takım arkadaşını hedef gösterdiği iddia edilen Can Arat, kendisini çok sert sözlerle savundu: "Teker teker dava açarım!"

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a düzenlenen silahla saldırının ardından Akın'ın eski takım arkadaşı Can Arat bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Serhat Akın'ın Fenerbahçe - Galatasaray​ derbisi sonrası yaptığı sert eleştirilere, aynı tonda verdiği cevapla gündeme gelen Can Arat, meydana gelen saldırının ardından Serhat Akın'ı hedef göstermekle suçlandı. Özellikle sosyal medyada bu yönde ithamlara maruz kalan Arat, katıldığı canlı yayında suçlamaları reddetti.

"KİMSEYİ HEDEF GÖSTERMEDİM"

Dijital medya platformlu BTV'de yayınlanan "Is In The Game" isimli programa telefonla bağlanan Can Arat, Serhat Akın'ın vurulmasından sorumlu tutulmasına ilişkin, "Çok enteresan işler. Saçmasapan insanlar yorum yapıyor, yok Can Arat mı yaptırmış... Biz, çıktık yorum yaptık orada. Ben kimseyi hedef göstermedim, sadece cevap verdim ona (Serhat Akın'a" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNE DAVA AÇARIM TEKER TEKER"

Kendisine yönelik suçlamalarda bulunanları hedef alan Arat, "Burada insanlar da yazmasınlar, hepsine dava açarım teker teker. Beni suçlayanlara dava açarım. Ayıptır böyle şeyler. Ben ne kadar atışsam da, benim takım arkadaşımdır. Evde delirdim eşimle birlikte. İnsanlar böyle şeylere duyarlı olsunlar, mizansene çevirmesinler" dedi.