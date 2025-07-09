Alkollü sürücü polise böyle isyan etti! "Sanki cinayet mi işledik 5 tane kağıt imzalattın"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan sürücü alkollü çıktı. 1.38 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Dilaver Ö.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, Muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 168 TL cezai işlem uygulandı. Alkollü sürücü ekiplere, "Sanki beni idama mahkum ediyorsunuz. Bu kaçıncı imza. 4 mü 5 mi anlamadım. Kaçıncı imza oldu. Daha önce bana 90 bin TL ceza yazdınız. Sanki cinayet mi işledik 5 tane kağıt imzalattın" diye konuştu. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.