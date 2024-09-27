Son dakika | Eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlendi!

27 Eylül 2024 00:25 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 01:40

Son dakika haberi: Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Fenerbahçeli futbolcu, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" dedi. Ayağından vurulan eski milli futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberine göre, eski futbolcu​ Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. X hesabından açıklama yapan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe​" dedi.

Serhat Akın son zamanlarda katıldığı programlarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ve Galatasaray'a yönelik sert eleştiriler yapıyordu.

PROGRAM ÇIKIŞI SALDIRIYA UĞRADI

Serhat Akın dijital bir platformda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise maçını yorumlamıştı. 1.5 saatlik programın ardından yayın ofisinden ayrılan Akın saldırıya uğradı.

"TÜRKİYE'YE YAKIŞMAYAN ŞEYLER"

Saldırının ardından konuşan spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Bir zamanlar Türkiye'de 90'larda gazeteci suikastleri oluyordu. Oralara mı döneceğiz yani? Türkiye'ye yakışmayan şeyler bunlar. Bu olayın çok net bir şekilde ivedilikle sonuçlanması lazım. Fenerbahçe yönetiminin de özellikle bu davaya müdahil olması lazım." diye konuştu.

FENERBAHÇE'DEN SERHAT AKIN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen eski milli futbolcu Serhat Akın’ın uğradığı silahlı saldırı​ sonrası açıklama yaptı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.