Serhat Akın için Aziz Yıldırım'dan açıklama

27 Eylül 2024 11:52 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:59

Eski futbolcu Serhat Akın Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Futbol yorumculuğu yapan Akın'ın durumunda ciddi bir şey olmadığı öğrenildi. Aziz Yıldırım, Serhat Akın için açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski oyuncusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Futbol yorumculuğu yapan Serhat Akın saldırı sonucu yaralandı. Akın, program çıkışı kurşunların hedefi olmuştu. Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı esnada hızla koşarak gelen bir kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden saldırganın daha sonra kendisini bekleyen diğer kişinin motosikletine atlayıp olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Ataşehir​'deki özel bir hastanede tedavi gören Serhat Akın'ın durumunun normal olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

AZİZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Aziz Yıldırım, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıya dair yaptığı açıklamada, "Serhat Akın’a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır. Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.