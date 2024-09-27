Serhat Akın saldırısı sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama geldi! 

27 Eylül 2024 18:04 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 18:09

Serhat Akın'a dün gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu'ndan açıklama geldi. Alpoğlu yaptığı açıklamada saldırı sonrası Fenerbahçe yönetimini hedef alanlar için hukuki işlem başlattıklarını açıkladı.

Mustafa Sarıgül Serhat Akın'ı ziyaret etti! 'Hiçbir düşünce silahla susturulamaz'

Mustafa Sarıgül Serhat Akın'ı ziyaret etti! 'Hiçbir düşünce silahla susturulamaz'

Eski futbolcu Serhat Akın​ dün katıldığı bir canlı yayın sonrası çıkışta silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe​" dedi. Saldırı sonrası Fenerbahçe yönetimi geçmiş olsun paylaşımı yaparken kulüp tarafından bir açıklama daha geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili Fenerbahçe cephesine yapılan ithamlara karşı hukuki işlem başlattıklarını açıkladı.

X hesabından açıklama yapan Alpoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yönelik menfur saldırının, bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Serhat Akın’a yapılan saldırıyı tekrar lanetliyor, faillerinin ve arkasındakilerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Eski milli ve Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın dijital platformda katıldığı bir canlı yayın sonrası silahlı saldırıya uğramıştı. Bacağından vurulan Akın, hastaneye kaldırılmış ve hastanede operasyon geçirmişti.

Olay yerinde inceleme yapan emniyet ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.