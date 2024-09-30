Serhat Akın'a silahlı saldırı olayında sır perdesi çözülüyor: Vur emri Gürcistan'dan gelmiş

30 Eylül 2024 07:07 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 07:35

Eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ın silahla yaralanması olayında azmettirici kişinin Gürcistan'da yaşayan cinayet dahil 5 suç kaydı bulunan H.Ş. olduğu öğrenildi. H.Ş.'nin akrabaları olan saldıranların saldırıyı 250 bin lira karşılığında yaptıkları öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu, şimdilerin ise futbol yorumcusu Serhat Akın​'a yönelik düzenlenen silahlı saldırının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Akın, Beykoz​ ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'ndeki, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta geçtiğimiz gün program çıkışı silahlı saldırıya uğramış olay sonrası önce motosiklet sürücüsünü ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ozan Dalmaz gözaltına alındı. Cinayet Büro Ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi yakalarken bu kez de olayın azmettiricisinin kimliği tespit edildi.

SALDIRI EMRİ GÜRCİSTAN​'DAN

Sabah'ta yer alan habere göre konuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin talimatı Gürcistan'da firari durumdaki akrabaları H.Ş.'den 250 bin lira karşılığında aldıkları öğrenildi. H.Ş.'nin adem öldürme suçunun da bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ozan Dalmaz'ın 1 adet Oto Hırsızlığından kaydının olduğu, Osman Mukan'ın 1 adet kasten yaralamadan kaydının olduğu, Mert A.'nın 2 adet Silah Kanununa Muhalefet'ten, 2 taksirle yaralamadan 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 7 kaydı olduğu öğrenildi.İ.T.'nin ise 2 suç kaydı varken E.Ü.'nün ise 3 kaydı olduğu öğrenildi.

AYAĞI ALÇIYA ALINDI

Bu arada Serhat Akın, saldırı sonrası Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Akın'ın hastanedeki ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.rdiği belirlendi. O aracı kullanan kişi gözaltına alındı. Ardından saldırganın olayı yaptıktan sonra kaçtığı motosiklet tespit edildi.