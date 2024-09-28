İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Serhat Akın olayında bütün şüpheliler yakalandı!

28 Eylül 2024 21:40 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 09:42

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını paylaşırken, “Şehir eşkiyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz!” mesajını verdi…

Serhat Akın​ saldırından tüm şüpheliler​ yakalandı. Operasyon görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, şehir eşkıyalarına geçit vermeyeceklerini ve halkın huzurunu kaçıranları adalete teslim edeceklerini belirtti.

HEPSİ YAKALANDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü​ Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan;

O. D.(Silah kullanan),

O.M. (Motosikleti kullanan),

E. Ü. (Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan),

M.A. (Şüphelilerle hareket eden),

İ.T. (Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı” bilgisini verdi.

“AFFETMEYECEĞİZ”

Bakan Yerlikaya, “Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca elde ele geçirildi. Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın’a geçmiş olsun. Şehir eşkiyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz! Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.