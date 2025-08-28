Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elendi mi? Şimdi ne olacak?

İstanbul
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica’ya konuk oldu.
Temsilcimiz, Estadio de Luz'da oynanan zorlu müsabakada kalesinde gördüğü tek golle kaybeden taraf oldu.
35. dakikada Kerem Aktürkoğlu Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.
Mücadelenin 79 ve 82. dakikalarında Talisca, gördüğü iki sarı kartın ardından oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Benfica Şampiyonlar Ligi lig aşamasına çıktı.
Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.
29 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimiyle Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olacak.