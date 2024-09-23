Fenerbahçe Union SG maçı biletleri genel satışa 25 Eylül saat 11.00'de çıkacak

23 Eylül 2024 15:04 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:23

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül günü Fenerbahçe-Union SG maçı oynanacak. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları gündeme geldi.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi​'nde temsil edecek olan takımlardan Fenerbahçe​ 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Union SG ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan müsabakanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasının biletleri 25 Eylül çarşamba günü saat 11.00'de genel satışa çıkacak.

Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine ise 24 Eylül Salı günü saat 11.00'de bilet​ satışı başlayacak.

FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYAT?

Sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklanan bilgilere göre Union SG maçının biletlerinin fiyatları şöyle: