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Fenerbahçe Union SG maçı biletleri genel satışa 25 Eylül saat 11.00'de çıkacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Eylül 2024 15:04 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:23
Fenerbahçe Union SG maçı biletleri genel satışa 25 Eylül saat 11.00&#039;de çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül günü Fenerbahçe-Union SG maçı oynanacak. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları gündeme geldi.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi​'nde temsil edecek olan takımlardan Fenerbahçe​ 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Union SG ile karşı karşıya gelecek. 

Kadıköy'de oynanacak olan müsabakanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe Union SG maçı biletleri genel satışa 25 Eylül saat 11.00'de çıkacak - 1. Resim

FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasının biletleri 25 Eylül çarşamba günü saat 11.00'de genel satışa çıkacak.

Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine ise 24 Eylül Salı günü saat 11.00'de bilet​ satışı başlayacak.

Fenerbahçe Union SG maçı biletleri genel satışa 25 Eylül saat 11.00'de çıkacak - 2. Resim

FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYAT?

Sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklanan bilgilere göre Union SG maçının biletlerinin fiyatları şöyle:

  • KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ - 1.500 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK - 2.000 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK - 2.200 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK - 2.400 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK - 2.600 TL  
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK - 2.900 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK - 4.000 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK - 4.700 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK - 6.700 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK - 7.700 TL
  • VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK) - 20.000 TL

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Kaynak: TGRT HABER
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