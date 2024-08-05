Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel play-off rakibi Union SG, 11 kez Belçika Ligi'ni kazandı

05 Ağustos 2024 14:13 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:15

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olan Slavia Prag, 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa son 16 turunda elenmişti

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olan Slavia Prag, 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa son 16 turunda elenmişti

İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA tarafından bugün çekilen kura çekiminin ardından 2023-2024 sezonunu ikinci olarak bitiren temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off turuna geçmesi halindeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lille'i yenerse play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Taraftarlar tarafından Union SG'nin nerenin takımı olduğu merak ediliyor.

UNİON SG NERENİN TAKIMI?

Union SG yani tam adıyla Royale Union Saint-Gilloise Belçika birinci liginde yer alıyor.

1897 yılında kurulan takım tarihi boyunca 11 kez Belçika Ligi'ni kazandı.

2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Rangers FC ile eşleşmiş ve mağlup olarak Avrupa Ligi'nden devam etmiştir.

Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalde Bayer Leverkusen'e kaybederek Avrupa kupalarına veda etti.

FENERBAHÇE PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertlilerin play-off turuna çıkması durumunda ilk maçı 20 veya 21 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise 27 veya 28 Ağustos tarihinde düzenlenecek

FENERBAHÇE KAÇ ÖN ELEME OYNAYACAK?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmesi için ilk önce Lille'i yenmesi ve play-off turuna yükselmesi gerekiyor.

Play-off turunda da Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibini yenerse Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.