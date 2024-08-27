Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat'a teklif götürdüğü iddia edilirken transferde henüz gelişme yaşanmadı

27 Ağustos 2024 15:23 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:34

İtalyan gazetesi Gianluca Di Marzio'nun haberinde yer alan bilgilere göre bir zamanlar Feyenoord'da forma giyen Amrabat için Fenerbahçe teklif götürdü.

Futbolseverlerin gündeminde ise Fenerbahçe'ye transfer olacak mı sorusu yer alırken detaylar yakından takip ediliyor.

SOFYAN AMRABAT FENERBAHÇE'YE GİDECEK Mİ 2024?

Transfer haberleri ile tanınan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Amrabat için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Henüz transfer ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken kiralık süresi biten ve Fiorentina oyuncusu olan Amrabat için takım görüşmeleri sürüyor.

AMRABAT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Sofyan Amrabat, Utrecht, Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United takımlarında forma giydi.

346 karşılaşmaya çıkan oyuncu 11 gol atarken 19 asist kaydetti. Müsabakalarda 72 sarı kart alırken toplamda 3 kırmızı kart aldı.