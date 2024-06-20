Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Sofyan Amrabat'ın istatistikleri

20 Haziran 2024 08:51 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:14

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın, 2012-2015 yılları arasında forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat'ın transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

Fotomaç'ın SkySports'a dayandırdığı habere göre sarı kırmızılar görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladı.

SOFYAN AMRABAT'IN OYNADIĞI TAKIMLAR HANGİLERİ?

Faslı yıldız kariyeri boyunca sırasıyla Utrecht, Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United takımlarında forma giydi.

SOFYAN AMRABAT İSTATİSTİKLERİ

Sofyan Amrabat kariyeri boyunca 346 maça çıkarak toplam 24 bin 463 dakika süre aldı.

Bu maçlarda toplam 11 gol ve 19 asist yaparken 72 sarı, 1 sarıdan kırmızı ve 3 kırmızı kart gördü.

Ön Libero pozisyonunda oynayan yıldız isim 2023-2024 sezonunda ise Manchester United'da 30 maça çıktı ve 1.554 dakika süre aldı.