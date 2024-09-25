Fenomen isimli program 30 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
25 Eylül 2024 08:40 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 08:49
Oyuncuların eski karakterlerini anlatacağı Fenomen isimli program 30 Eylül Pazartesi günü YouTube üzerinden yayınlanacak.
İlk sezon konukları arasında Ezel Bayraktar, Süleyman Çakır, Şahika Koçarslanlı, Poyraz Karayel, Mesut Komiser ve Ferhunde Güven’in yer aldığı Fenomen programı merak konusu oldu.
FENOMEN PROGRAMI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sevilen dizilerden akıllarda yer eden karakterlerin yer alacağı Fenomen programı 30 Eylül Pazartesi günü YouTube platformu üzerinden erişime açılacak.
FENOMEN PROGRAMI İLK SEZON KONUKLARI KİMLER?
Fenomen isimli programın ilk sezon konukları;
Süleyman Çakır- Oktay Kaynarca
Ezel Bayraktar- Kenan İmirzalıoğlu
Şahika Koçarslanlı- Binnur Kaya
Poyraz Karayel- İlker Kaleli
Mesut Komiser- Şevket Çoruh
Ferhunde Güven- Deniz Çakır
Kaynak: TGRT Haber
Şimdiki gençlere oyunculuktan bişey anlamaları lazım eskilerin de değerleri varmış gibi duruyolar