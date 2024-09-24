Kübra Aykut'un ölüm haberinin ardından bir fenomen daha hayatını kaybetti! Alp Kavasoğlu'ndan acı haber geldi

24 Eylül 2024 14:01 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:06

Kübrasal adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un ölüm haberinin ardından bir fenomen daha hayatını kaybetti. Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti.

Fenomen Kübra Aykut'un ölüm haberinin ardından makyaj artisti Fezi Altun, meslektaşı 43 yaşındaki fenomen Alp Kavasoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirtti. Fezi Altun, ölüm haberini Instagram hesabından "Başımız sağolsun" diyerek duyurdu. Aynı dakikalarda sosyal medya fenomeni Danla Biliç de Alp Kavasoğlu ile fotoğrafını paylaştı.

ALP KAVASOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yerli ve yabancı birçok ünlüye makyaj yapan makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberi meslektaşı Fezi Altun duyurdu. Fezi Altun paylaşımında, “Sevgili dostumuz Alp Kavasoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü içerisindeyiz. Güler yüzü, sıcak kalbi ve güzel enerjisiyle hayatımıza dokunan Alp, hepimizin kalbinde yaşamaya devam edecek." dedi.