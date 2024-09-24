Müge Anlı'da cinayet itirafı! "Annemin sevgilisi babamı öldürdü"

24 Eylül 2024 11:53 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:28

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir cinayet ortaya çıktı. Babalarının ölmesi üzerine programa katılan kardeşler, cinayet itirafında bulundu. 2019 yılında 47 yaşındaki Cengiz Karademir'in evinde ölü bulunmasının ardından programa katılan kızların en küçüğü, annesinin teşvikiyle babasının babasının çayına uyku ilacı kattığını ve annesinin sevgilisi Şeyhmus'un ise eve gelip babasını boğarak öldürdüğünü söyledi.

Müge Anlı programında genç kızın cinayet itirafı izleyenleri ve stüdyodakileri şaşkına uğrattı. 2019 yılın da evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in kızları, babalarının ölümünde anneleri ve annesinin sevgilisi Şehmus'dan şüphelendiklerini belirterek Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na başvurdu.

MÜGE ANLI'DA ANNESİNİN SEVGİLİSİ BABASINI ÖLDÜRDÜ

Babaları Cengiz Karademir'in katilini bulmak için Müge Anlı programına katılan üç kız kardeş, annesi Emine Karademir ve annesinin sevgilisi Şehmus'dan şüphelendiklerini belirtti. Naime isimli kız kardeşlerinin olaya şahit olduğunu dile getirdi. Cengiz Karademir'in ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçerken, çocuklar babalarının ölümünden anneleri Emine Karademir'i sorumlu tuttu.

MÜGE ANLI'DA CİNAYET İTİRAFI

Canlı yayına katılan kardeşlerden en küçüğü Naime, cinayeti itiraf etti. Naime babası Cengiz Karademir'in yemeğine uyku ilacı koyduğunu annesini teşvik ettiğini belirtti. Naime, "Bana babanın yemeğine uyku ilacı koy dediler, ben de koydum. Sonra babamı yastıkla boğarak öldürdüler. Bana babanın bacaklarını tut çırpınmasın dediler." sözleriyle herkesi şoke etti. Annesi iddiaları yalanlarken, Naime cinayetin detaylarını anlattı.