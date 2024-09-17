Simge Sağın sahnede saldırıya uğradı! Yüzüne telefon atılan şarkıcıdan çok sert tepki

17 Eylül 2024 09:31 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 09:40

Gaziantep'te konser veren ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahnede saldırıya uğradı. Ünlü şarkıcının önce yüzüne çiçek fırlatıldı daha sonra ise telefon atıldı. Simge Sağın olayın şokunu yaşayarak tepki gösterdi.

Gaziantep​'te sahneye çıkan ünlü şarkıcı​ Simge Sağın performansı sırasında neye uğradığını şaşırdı. Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Simge, konseri sırasında istemediği bir olayla karşılaştı. Şarkılarını seslendiren Simge Sağın sahnede saldırıya uğradı.

Seyircilerden biri, şarkıcının yüzüne bir demet çiçek fırlattı, ardından bir başka kişi ise telefon attı.

SİMGE'NİN YÜZÜNE ÖNCE ÇİÇEK SONRA TELEFON FIRLATILDI

Olayın şokunu yaşayan Simge, aniden gerçekleşen bu saldırılara tepki gösterdi. Yüzüne çarpan çiçekle şoke olan şarkıcı “Bu böyle olmaz” diyerek olaya duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

''EKMEĞİMLE PARAMI KAZANMAYA GELDİM''

Telefonun yüzüne çarpması sonrası daha da sinirlenen Simge, sahnede ''İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi sizce? Bunu yapan arkadaşımızı gerçekten kınıyorum. Çünkü ben buraya gerçekten sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada ve bir tane çıkıntı telefon atıyor. Gerçekten ayıp. Yuhlamayın arkadaşlar, yuhlayarak da bir şeye varamayız. Öyle korktuğum için gelemeyeceğim beni yakından göremeyeceksiniz.'' dedi.