Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin boşanma haberi sonrası Simge Sağın’dan olay paylaşım

11 Temmuz 2024 15:15 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:31

Haklarında çıkan ayrılık iddiaları sonrası Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinden "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz." sözleriyle açıklama gelmişti. Sosyal medyada gündem olan ayrılık sonrası bir dönem Icardi ile söylediği 'Aşın Olayım' şarkısıyla dikkat çeken Simge Sağın'ın paylaşımı gözlerden kaçmadı.

WANDA NARA İLE ICARDI AYRILIĞI SONRASI SİMGE SAĞIN'DAN İLK PAYLAŞIM

Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısı Galatasaray'da oynayan Mauro Icardi ile özdeşleşirken, iki ismin takım kutlamalarında yaptığı düet dikkat çekmişti. Simge Sağın'ın Icardi'nin boşanma haberleri sonrası "Başlıyoruz" ifadelerini kullanan paylaşım yapması Icardi'ye mesaj olarak değerlendirildi.

Simge Sağın, kendisine yöneltilen sürekli Icardi ile ilgili sorular hakkında, “İyice abarttılar durumu. Evli olmasına rağmen bana ‘yenge’ diye hitap edildi, durum abartıldı” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.