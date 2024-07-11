Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal sarışın oldu!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Temmuz 2024 13:30 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 13:37
Uzun bir aradan sonra Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönen Özgü Namal, yeni film projesi için imajını yeniledi. Siyah saçlarını sarıya boyayan oyuncuya beğeni yağdı.
Özgü Namal başrolünde Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana geri dönen Özgü Namal, yeni film projesi Sarı Zarflar için hazırlıklara başladı.
ÖZGÜ NAMAL SARIŞIN OLDU
Başrolünde yer aldığı Sarı Zarflar için imajını yenileyen Özgü Namal, siyah saçlarını sarıya boyadı. Kısacık kestirdiği saçlarıyla ekiple beraber poz veren Özgü Namal'a beğeni yağdı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE
Filmin kültürel ve politik "hassas doğası" nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri altında çekildiğini belirten yapımcı, set sürecindeki bu titizliği "Oyuncularımı ve ekibimi korumak ve çalışma koşullarımızı korumak istiyorum" sözleriyle anlattı.
Kaynak: tgrthaber.com