Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal sarışın oldu!

11 Temmuz 2024 13:30 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 13:37

Özgü Namal başrolünde Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana geri dönen Özgü Namal, yeni film projesi Sarı Zarflar için hazırlıklara başladı.

ÖZGÜ NAMAL SARIŞIN OLDU

Başrolünde yer aldığı Sarı Zarflar için imajını yenileyen Özgü Namal, siyah saçlarını sarıya boyadı. Kısacık kestirdiği saçlarıyla ekiple beraber poz veren Özgü Namal'a beğeni yağdı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

Filmin kültürel ve politik "hassas doğası" nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri altında çekildiğini belirten yapımcı, set sürecindeki bu titizliği "Oyuncularımı ve ekibimi korumak ve çalışma koşullarımızı korumak istiyorum" sözleriyle anlattı.