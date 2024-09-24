Serdar Ortaç kumarda ne kadar kaybettiğini açıkladı! Ali Sami Yen Stadyumu detayı 'pes' dedirtti

24 Eylül 2024 09:34 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:57

Kumara olan düşkünlüğü ile bilinen şarkıcı Serdar Ortaç, youtube platformunda katıldığı programda kumarda ne kadar kaybettiğini açıkladı. 'Büyük hata yaptım' diyen Serdar Ortaç, "Rakam veremem ama 10-15 tane evim gitti" dedi.

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, kumar borçları yüzünden çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Katıldığı programda "Kumarda ne kadar para kaybettin?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki, herkes "Ne yaptın Serdar sen" dedi.

SERDAR ORTAÇ KUMARDA NE KADAR KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

Katıldığı programda kumarda kaybettikleri anlatan Serdar Ortaç, elindeki bir tek oturduğu evin kaldığını ve onunda borçları olduğundan bahsetti. "Kumarda ne kadar para kaybettin?" sorusuna cevap veren Serdar Ortaç, “Rakam veremem ama 10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı’nın yanında gökdelen vardı o gitti. Büyük hata yaptım. Sağlığım gitti, o geri gelsin" dedi.