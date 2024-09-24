Konsere dakikalar kala Simge Sağın krize girdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

24 Eylül 2024 10:53 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:56

Simge Sağın, Denizli'deki Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde vereceği konser öncesi fenalaştı. Konsere dakikalar kala krize giren Simge Sağın, apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Çivril’de her yıl geleneksel yapılan Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde konser verecek şarkılardan biri olan Simge Sağın, konsere dakikalar kala öksürük krizine girdi. Hastaneye kaldırılan şarkıcı iyi haberi sevenlerine verdi.

SİMGE SAĞIN HASTANELİK OLDU

Konserine dakikalar kala krize giren şarkıcı Simge Sağın, hastaneye kaldırıldı. Öksürük krizine giren ve nefes almakta güçlük çeken Simge Sağın, apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Simge Sağın, son durumunu sosyal medyadan paylaştı.

Sevenlerini bir hayli korkutan Simge Sağın, tedavisi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İyi olduğunu belirten Simge Sağın, "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bugün daha iyiyim. Hepinizi çok seviyorum" dedi.