Ferda Yıldırım, Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu oldu

26 Ağustos 2024 09:42 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:46

Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın uzun zamandır yer aldığı programda yeni isim Ferda Yıldırım oldu. Sosyal medya platformu olan YouTube'da da kanalı olan ismin eşi de merak konusu olurken programa katılması seyirciyi sevindirdi.

FERDA YILDIRIM KİMDİR, EVLİ Mİ?

28 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen isim İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Ankara İletişim Fakültesi Spikerlik ve Metin Yazarlığı Sertifikasına sahip olan Yıldırım, radyoculuk hayatına Radyo Foreks, Radyo D ve Hür FM gibi kanallarda devam etti.

1999 senesinde Kanal D ile televizyon ekranlarına geçiş yaparken ana haber bülteni sundu. Habertürk ve Cine5 kanallarında da yer alan isim Beyaz TV'de 10 yıl boyunca ana haber sunuculuğu yaptı.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde Yılın Güncel Programı Medya Oskarı ödülünü Her Açıdan programı ile aldı.

FERDA YILDIRIM EŞİ KİM?

İş insanı Mehmet Yılmazoğlu ile 2018 senesinde evlendi.