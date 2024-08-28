Ferdi Kadıoğlu Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı yerli oyuncu oldu

28 Ağustos 2024 10:25 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:26

EURO 2024'de A Milli Takım ile gösterdiği başarının ardından kulüplerin ilgisini çeken Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer oldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun transferinin ardından ne kadara transfer olduğu ve bonservisine en çok ücret ödenen futbolcular listesinde kaçıncı olduğu merak edildi.

FERDİ KADIOĞLU NE KADARA GİTTİ?

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a 30 milyon Euro'ya transfer oldu.

Kulüp tarafından yapılan açıklama "Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır" şeklinde oldu.

TÜRKİYE'DEN EN PAHALIYA GİDEN TÜRK FUTBOLCULAR

Türkiye'den bonservisine en çok ücret ödenen yerli futbolcu listesinin birinci sırasında 2017-2018 yılında 22.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun yer alıyordu.

Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro ile Cenk Tosun'u geçerek Türkiye'den Avrupa'ya giden bonservisine en çok ücret ödenen yerli futbolcu oldu.

Listenin devamı ise şöyle:

Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon Euro Cenk Tosun - 22.50 milyon Euro Arda Güler - 20 milyon Euro Yusuf Yazıcı - 18.50 milyon Euro Cengiz Ünder - 14.25 milyon Euro Arda Turan - 13 milyon Euro Ozan Kabak - 11 milyon Euro Ahmetcan Kaplan - 9.50 milyon Euro Mehmet Topuz - 9 milyon Euro Gökdeniz Karadeniz - 8.70 milyon Euro

BONSERVİSİNE EN ÇOK ÜCRET ÖDENEN TÜRK FUTBOLCULAR

Bonservisine en çok ücret ödenen Türk futbolcular listesinde ise Ferdi Kadıoğlu 2. sırada yer aldı.

Birinci sırada ise 34 milyon bonservis ücreti ile Atletico Madrid'den Barcelona'ya 2015-2016 sezonunda transfer olan Arda Turan yer alıyor.