Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton-Manchester City maçında oynayacak mı? Muhtemel 11'ler belli oldu

08 Kasım 2024 16:36 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 17:01

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton yarın Premier Lig kapsamında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Brighton-Manchester City maçında Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise gündem oldu. Milli futbolcunun Manchester City karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun Manchester City sınavına saatler kaldı.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile Premier Lig'deki ilk golünü attı!

Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile Premier Lig'deki ilk golünü attı!

Premier Lig'in 11. hafta maçları kapsamında Brighton ile Manchester City karşı karşıya gelecek.

Brighton geçen hafta Liverpool karşısında aldığı mağlubiyeti Manchester City karşılaşmasında telafi etmek istiyor.

Manchester City'de aynı şekilde geçtiğimiz hafta kaptırdığı liderliği tekrardan almayı düşünüyor.

Vatandaşlar tarafından Brighton-Manchester City maçında Ferdi Kadıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

FERDİ KADIOĞLU BRİGHTON-MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Brighton-Manchester City karşılaşmasında milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Liverpool karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de başlamıştı.

Ferdi Kadıoğlu karşılaşmada 87 dakika süre almış ve Brighton'un tek golünü atmıştı.

Ancak milli futbolcunun golü Brighton'un yenmesine yeterli gelmemişti.

Milli futbolcunun Brighton'daki bu sezon istatistikleri ise şöyle:

Premier Lig | 6 Maç | 1 Gol | 387 Dakika Süre

EFL Cup | 2 Maç | 1 Gol | 53 Dakika Süre

BRİGHTON-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan Brighton-Manchester City karşılaşması yarın (9 Kasım 2024 Cumartesi) saat 20.30'da başlayacak.

Falmer Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRİGHTON-MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor, Estupinan; Kadioglu, Hinshelwood, Baleba, Mitoma; Rutter, Welbeck

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Savinho, Foden, Doku; Haaland