Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile Premier Lig'deki ilk golünü attı!

02 Kasım 2024 18:50 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 18:56

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Premier Lig takımı Brighton'a gönderdiği sol bek Ferdi Kadıoğlu siftah yaptı. Takımının Liverpool karşısında öne geçiren golü kaydeden Kadıoğlu, Premier Lig'de ilk kez fileleri sarstı.

Brighton​'ın Fenerbahçe​'den yaz transfer döneminde 30 Milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu​, Premier Lig​'de siftah yaptı.

Takımının Liverpool​ karşısında 14. dakikada öne geçiren golü kaydeden Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü atmış oldu. Daha önce Lig Kupası'nda Wolverhampton'a gol atan milli sol bek böylece Brighton forması altında 2. golünü atmış oldu.