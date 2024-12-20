Ferdi Kadıoğlu'nun West Ham United-Brighton maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

20 Aralık 2024 16:46 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:07

Premier Lig'in 17 hafta maçları kapsamında West Ham United-Brighton ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada vatandaşlar tarafından milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Sakatlıktan dönen milli futbolcunun ilk 11'de yer almaması bekleniyor. West Ham United-Brighton maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı da gündemde yer alıyor.

Bu sezon Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Yarın oynanacak olan Brighton-West Ham United maçında Ferdi Kadıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. FERDİ KADIOĞLU WEST HAM UNİTED-BRİGHTON MAÇINDA OYNAYACAK MI? Geçtiğimiz ay oynanan ve 1 gol attığı Liverpool karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Ayak parmağında eklem kapsülü yırtılan futbolcunun tedavisi bittiği açıklandı. Yıldız futbolcunun yarın oynanacak olan West Ham United-Brighton maçında yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor: Milli futbolcunun Brighton'daki bu sezon istatistikleri ise şöyle: Premier Lig | 6 Maç | 1 Gol | 1 Sarı Kart | 387 dakika süre

EFL Cup | 2 Maç | 1 Gol | 53 dakika süre WEST HAM UNİTED-BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Premier Lig'in 17. hafta maçları kapsamında oynanacak olan West Ham United-Brighton karşılaşması yarın (21 Aralık Cumartesi) saat 18.00'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV kanallarından yayınlanacak. WEST HAM UNİTED-BRİGHTON MUHTEMEL 11'LERİ West Ham United: Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Alvarez, Soucek; Bowen, Paqueta, Kudus; Fullkrug Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, O'Riley; Adingra, Rutter, Mitoma; Pedro İlgili Haberler Enes Ünal oyuna girdi, maçın kaderini değiştirdi! Bournemouth puanı 87'de kurtardı Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş haber! Geri dönüyor