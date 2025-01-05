Ferdi Tayfur ne zaman felç geçirdi? Şarkı söylemesi bir süre yasaklanmıştı

05 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 12:09

Usta sanatçı Ferdi Tayfur geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan vefat haberi sonrasında Ferdi Tayfur'un ne zaman yüz felci geçirdiği gündem oldu. Şeker hastalığı nedeniyle ünlü sanatçı yüz felci geçirmiş ve doktorlar tarafından bir süre şarkı söylemesi yasaklanmıştı.

Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı: 'Onu size emanet ediyorum'

Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı: 'Onu size emanet ediyorum'

Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrasında ünlü sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'da bir hastaneye sevke dilerek sinüs ameliyatı olmuştu.

Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden Ferdi Tayfur​, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle öğle saatlerinde yoğun bakıma alındı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen usta sanatçı saat 19.38'de vefat​ etti.

Daha önce de birçok hastalıkla boğuşan Ferdi Tayfur'un ne zaman felç geçirdiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

FERDİ TAYFUR NE ZAMAN FELÇ GEÇİRDİ?

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2011 yılında bir süredir mücadele ettiği şeker hastalığı​ nedeniyle yüz felci​ geçirmişti.

Ünlü sanatçı o dönemlerde yaptığı açıklamada "Şimdi de geçirdiğim kısmi yüz felci için fizik tedavi görüyorum. Doktorlar sürekli dinlenmemi, bir süre şarkı söylemememi istediler. Sağlığıma yeniden kavuşmak için mücadele ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

FERDİ TAYFUR NEREYE DEFNEDİLDİ?

79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Yeniköy'de aile mezarlığına defnedildi.

Törene katılanlar arasında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih Kısaparmak, Yavuz Bingöl, Ahmet Selçuk İlkan, Muhteşem Candan, Gökhan Günay gibi birçok isim yer aldı.

YENİKÖY MEZARLIĞI NEREDE?

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı olan Yeniköy semtindeki mezarlığa gitmek için vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanabilirler.

Kabataş, Taksim ve Beşiktaş'tan bölgeye giden otobüs seferleri bulunuyor.