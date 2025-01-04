Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı: 'Onu size emanet ediyorum'

04 Ocak 2025 14:36 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 14:39

Usta sanatçı Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğarken AKM'de düzenlenen törende binlerce kişi akın etti. Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ferdi Taha Tayfur tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Ferdi Tayfur’un çocukları kim, kaç tane var? Ölümü ile Türkiye’yi yasa boğdu

Ferdi Tayfur’un çocukları kim, kaç tane var? Ölümü ile Türkiye’yi yasa boğdu

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, Antalya​'da tedavi​ gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden 79 yaşındaki usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Siyasiler, sanatçılar ve binlerce vatandaş AKM'ye akın ederken cenaze namazının kılınacağı Levent'teki cami önünde ise kalabalık toplanmaya başladı.

TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Törende en çok dikkat çeken isim ise Tayfur'un yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ferdi Taha Tayfur oldu. 17 yaşındaki Ferdi Taha Tayfur, babasının tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Kendisine mikrofon uzatılan Ferdi Taha sadece, "Türkiye'nin başı sağ olsun." dedi.

"SİZE EMANET EDİYORUM"

Cenaze organizasyonunu düzenleyen MESAM Başkanı Recep Ergül, törende yaptığı açıklamada, "Ferdi ağabeyimizin oğlu Ferdi Taha çok genç ama çok yetenekli. Güzel müzik yapıyor. Ferdi Taha'yı size emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.