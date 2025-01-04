Ferdi Tayfur'a veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor: Binlerce kişi AKM'ye akın etti

04 Ocak 2025 11:35 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 12:25

Arabesk müziğinin duayen ismi Ferdi Tayfur'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden 79 yaşındaki usta sanatçı için cenaze töreni öncesi AKM'de anma töreni düzenleniyor. Tayfur'un cenaze namazının kılınacağı Levent'teki cami önünde ise kalabalık toplanmaya başladı.

Canlı Anlatım Özeti AKM'DE TÖREN DÜZENLENİYOR

USTA SANATÇIYA VEDA

04.01.2025 11:26

AKM'DE TÖREN DÜZENLENİYOR

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur’a ilk veda Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Sanatçının cenazesi tören için buraya getirildi. Cenaze namazı ise Levent’te kılınacak.

Ferdi Tayfur​ sevenleri, 12.00'de düzenlenecek tören öncesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanmaya başladı. Ferdi Tayfur'un Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi AKM'ye getirildi. Usta sanatçının tabutunun başında ise oğlu ve yakınları yer aldı. Tören öncesi AKM'de slogan atılmaması ve şarkı söylenmemesi için uyarıda bulunuldu. Törenin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile birlikte yapıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan tören usta sanatçıya veda konuşmalarıyla devam etti.

Hayranları hep bir ağızdan şarkılarını söyleyerek usta sanatçıya veda ederken birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. AKM'deki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda sanatçı ve siyasetçi katıldı.

04.01.2025 11:00

USTA SANATÇIYA VEDA

Bir süredir Antalya​'da özel bir hastanede tedavi gören usta sanatçı Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak​'ta hayatını kaybetti. Tayfur'un ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu.