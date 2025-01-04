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AKM önünde tüyleri diken diken eden anlar! 'Ferdi Baba' için yağmur çamur dinlemediler: Hep bir ağızdan söylediler

04-01-2025 11:45 | Güncelleme: 04-01-2025 12:23
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta sanatçı için cenaze töreni öncesi AKM'de tören düzenlendi. İstanbul'da yağan yağmura rağmen Ferdi Tayfur'un hayranları AKM önünde toplanarak hep bir ağızdan 'Gitmeyin Yıllar' şarkısını söyledi.

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