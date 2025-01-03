Ferdi Tayfur'un cenaze töreninin ne zaman, nerede olacağı belli oldu

03 Ocak 2025 09:33 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:41

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, vefatı ile sevenlerini yıktı. Acı haber sonrası son görevini yapmak isteyenler Ferdi Tayfur'un cenazesinin nereden kalkacağı ve saatini araştırdı.

Müzik dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur​ hayatını kaybetti. Sevenlerini yıkan isim için cumartesi günü AKM'de anma töreni düzenlenecek.

Cenaze​ törenine binlerce kişinin katılması bekleniyor.

FERDİ TAYFUR CENAZESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ünlü ismin basın danışmanı ve yeğeni olan Şirin Gözalıcı, hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenaze töreninin yarın 12.00'de AKM'de düzenlenecek olan anma töreniyle başlayacağını duyurdu.

Anma töreni sonrasında cenazesi Emirgan Çınaraltı Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

FERDİ TAYFUR'UN CENAZESİ NEREDEN KALKACAK?

Şirin Gözalıcı, Tayfur'un cenaze töreninin yerini ve saatini paylaştı. Yarın 12.00'de AKM'de düzenlenecek olan anma töreni sonrası Emirgan Çınaraltı Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

FERDİ TAYFUR NEDEN VEFAT ETTİ, ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Usta sanatçının vefat haberi sevenlerini üzdü. Yapılan açıklamaya göre ölüm nedeni şöyle paylaşıldı:

"Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Medical Park Hastaneleri olarak, Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."