Feriköy Spor Kulübü’nün şampiyonluk gururu Taşyapı Şişli’de taçlandı: Spora emanet bir gelecek!

Bu anlamlı zafer, kulübün ana sponsoru Taşyapı’nın ev sahipliğinde Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda, binlerce taraftar ve ailenin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Gerçekleşen organizasyon, yalnızca bir şampiyonluk kutlaması olmanın ötesine geçerek toplumsal dayanışmanın ve gençliğe sahip çıkma iradesinin güçlü bir yansımasına dönüştü.



Türkiye gündeminde son dönemde sıkça yer alan “suça sürüklenen çocuk” olgusuna karşı en etkili çözümün spor olduğu bilinciyle hareket eden Feriköy Spor Kulübü ve Taşyapı, bu büyük başarıyı gençlere adadı. “Hedefimiz; çocukların sporla, sanatla, bilimle, dayanışmayla ve güven içinde büyüdüğü bir ilçe oluşturmak” anlayışıyla şekillenen “Sporla Büyüyen Gençler” vizyonu, Şişli’de somut adımlarla güç kazanıyor.

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’nın, “Gençlerimizi sokakların risklerinden koruyup onları disiplin, ahlak ve azimle yeşil sahalarda buluşturmalıyız” yaklaşımıyla hayata geçirilen bu iş birliği, ilçedeki amatör sporun gelişimi adına önemli bir seferberliğe dönüşmüştür. Turanlı’nın öncülüğünde verilen destekler, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak sporla büyüyen sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

ŞİŞLİ’DE 16 KULÜBE UZANAN DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ

Şampiyonluk yolculuğunda yalnızca Feriköy Spor Kulübü değil, Şişli Kulüpler Birliği aracılığıyla ilçedeki 16 amatör spor kulübünün tamamına sağlanan katkılar da bölgedeki spor ekosistemine önemli bir ivme kazandırmıştır. Taşyapı’nın sunduğu bu kapsamlı destek, amatör sporun mahalle kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu ve çocukların geleceğinde kritik bir rol oynadığını bir kez daha ortaya koymuştur.



Şişli’de “sporla büyüyen, sanatla gelişen” bir neslin inşası için atılan bu adımların; kent kültürünü güçlendirmesi, toplumsal dayanışmayı artırması ve gençlere umut olması beklenmektedir.

BU KUPA ŞİŞLİ’NİN GENÇLERİNE ARMAĞAN

Feriköy Spor Kulübü Başkanı Bünyamin Gökçe yaptığı açıklamada, şampiyonluğun yalnızca sportif bir başarı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



İstanbul Süper Amatör Lig 8. Grup’ta bitime bir hafta kala liderliği garantileyen Feriköy Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi. 100. kuruluş yılında profesyonel liglere (3. Lig) dönmeyi hedefleyen köklü kulüp, bu doğrultuda yeni hedefler belirlemiştir.



“Asırlık kulübümüzün elde ettiği bu şampiyonluk, gençlerimizi suça değil spora yönlendirme azmimizin bir sonucudur. Bu yolda en büyük destekçimiz olan, sadece maddi imkânlarını değil yüreğini de gençlerimize açan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emrullah Turanlı’ya teşekkür ediyoruz. Bu kupa, Taşyapı’nın desteğiyle sporla büyüyecek olan Şişli’nin tüm gençlerine armağan olsun.”

TAŞYAPI ŞİŞLİ PROJESİ: BİR HAYAT VE SPOR MERKEZİ

Taşyapı’nın Şişli’ye yönelik uzun vadeli vizyonunun bir yansıması olan Taşyapı Şişli Projesi, yalnızca modern hayat alanları sunmakla kalmayıp aynı zamanda gençlerin spor ve sanatla buluşacağı kapsamlı sosyal donatı alanlarıyla yeni yeteneklerin keşfedilmesine imkan sağlayacaktır. Proje, binlerce gencin güvenli ortamlarda sporla, sanatla ve kültürle büyümesine katkı sunmayı hedeflemektedir.