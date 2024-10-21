FETÖ bağlantısı olan Cevdet Türkyolu, "Uzun Cevdet" lakabıyla biliniyor

21 Ekim 2024 16:55 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 17:10

FETÖ terör örgütü elebaşı olan Fetullah Gülen'in bugün ölüm haberi geldi. Elebaşının ölmesinin ardından örgütün başına geçebilecek olan isimler de gündeme geldi. Listenin başında ise Cevdet Türkyolu yer aldı.

FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter'in son paylaşımı gündem oldu! Fetullah Gülen'in adını bile anmadı

FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter'in son paylaşımı gündem oldu! Fetullah Gülen'in adını bile anmadı

20 Ekim günü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesiyle beraber yerine kimin geleceği konuşuldu. Örgütte bulunan birkaç isim aday olarak görülürken "Uzun Cevdet" lakaplı Türkyolu'nun ilk sıralarda yer aldığı tahmin ediliyor.

CEVDET TÜRKYOLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1960 yılında Adapazarı'nda doğdu.

2020 yıllarında Gülen'in özel sekreteri olan tanınan Türkyolu, emniyet, TSK ve yargıdaki mensuplarından sorumlu yöneticilerinden oluşan "Hususiler" olarak adlandırılan mahrem yapının başında bulunuyordu.

"Başyüceler" ya da "istişare heyeti" olarak bilinen kurul üyeleri arasında FETÖ elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu da yer aldı.

Dava dosyalarından derlenen bilgilere göre 1974 senesinde İzmir Bozyaka'daki öğrenci yurdunda Gülen ile tanışan isim 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

FETÖ elebaşının kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebruke ile evlendi.

Türkyolu'nun örgüte para yardımlarının kesilmemesi adına Gülen'e sağlığı yerindeymiş gibi gözükmesi için ilaç verdiği bilinirken dağılmayı önlemek için de eski videoları yeniymiş gibi yayınladığı da ortaya çıktı.

Örgütü istediği şekilde yönetmen amacıyla elebaşını Pensilvanya'daki yerinden kaçırarak damadının evine götürdüğü de bilinenler arasında yer alıyor.

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca 1999 senesinde soruşturma açılmasından 2 gün sonra Amerika'ya kaçan Güler'in yanında Türkoğlu da bulunuyordu. Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki malikanede örgüt liderlerinin özel sekreteri olarak iş yapıyordu.