Son dakika | Fetullah Gülen öldü, MSB'den FETÖ'cülere çağrı geldi! "Vatanına ve milletine ihanet etmekte ısrar edenler..."

21 Ekim 2024 15:48 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:59

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı. Fetullah Gülen'i "vatansız" olarak tanımlayan MSB, FETÖ'cülere de çağrıda bulundu.

Türkiye'de "silahlı terör örgütü" liderliği ve 15 Temmuz darbe girişimi suçlarından aranan Fetullah Gülen, 1999 yılından beri yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü. Gülen’in öldüğünü FETÖ'nün "Herkül" adlı internet sitesi duyurdu. Ölüm haberi daha sonra yakınları tarafından da doğrulandı. En yakınındaki isimlerin başında gelen Cevdet Türkyolu'nun Saylorsburg beldesindeki evinde durumu ağırlaşan Gülen'in, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

ANKARA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Gülen'in ölüm haberinin ardından Ankara'dan peş peşe açıklamalar gelmişti. İlk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gülen'in ölümüne ilişkin konuşurken daha sonrasında da CHP lideri Özel açıklamalarda bulunmuştu. Bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Fetullah Gülen'i "vatansız" olarak tanımlayan Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ'cülere de çağrıda bulundu. MSB açıklamasında; "Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"BU HAİNİN 'VATANSIZ' OLARAK ÖLMESİ İBRETLİKTİR"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.

Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz"