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 | Ceyda Altun

FETÖ' nün güncel yapılanma operasyonunda: 51 gözaltı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün güncel yapılanmasında yer alan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 kişi yakalanırken evlerde yapılan aramalarda çok fazla ilgili doküman ele geçirildi.

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FETÖ' nün güncel yapılanma operasyonunda: 51 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 11:21

Tespitler kapsamında merkezli 15 ilde 63 kişiye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda kişilerden 51'i yakalanırken 5 kişinin illegal olarak yurt dışına çıktığı tespit edildi. 7 şahsın ise yakalanma çalışmaları sürüyor. /PDY Silahlı Örgütü’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İstanbul’da güncel olarak faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan, İstanbul’u bölgelere ayıran ve her bölgenin sorumlusunun belirlendiği, MEB yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam eden, toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı hedefleyen ve yeni eleman kazandırmaya çalışan, örgüte mensup olanların birlik ve beraberliğini sağlamak amacı ile izdivaç faaliyetlerini devam ettiren, Zoom toplantılarıyla yada düzenli bir şekilde yapılan toplantılarla gelen talimatların örgütsel, hiyerarşik bir şekilde alt kademelere aktarılmasını sağlayan, haklarında verilen beyanlarda ve ifadede adları geçen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün güncel yapılanmasında yer alan kişilere yönelik tespitler yapıldı.

FETÖ' nün güncel yapılanma operasyonunda: 51 gözaltı

DOKÜMAN, DÖVİZ VE ÇOK SAYIDA YASAKLI MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ


Tespitler kapsamında İstanbul merkezli 15 ilde 63 kişiye yönelik eş zamanlı düzenlendi. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, 17 bin 150 Euro, 6 bin 580 Dolar, 138 bin TL, örgüt elebaşına ait yasaklı yayın ve kitaplar ve çok sayıda dikkat materyal ele geçirildi. Operasyonda 51 kişi yakalanırken, 5 kişinin ise illegal yollar ile yurt dışına çıktığı tespit edildi. 7 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışanlar sürüyor.

FETÖ' nün güncel yapılanma operasyonunda: 51 gözaltı
ETİKETLER
#operasyon
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