FETÖ örgütünün başına gelmesi beklenen İsmail Büyükçelebi kimdir?

21 Ekim 2024 11:47 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:49

20 Ekim günü FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin üzerine örgütte adı geçen kişiler de gündeme geldi. Gülen'in ölümü sonrasında yerine geçmesi beklenenler arasında FETÖ örgütünde adı geçen İsmail Büyükçelebi yer aldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in neden evlenmediği hakkında birçok iddia bulunuyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in neden evlenmediği hakkında birçok iddia bulunuyor

Uzun yıllardır Pensilvanya'da yaşayan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi örgüte yakınlığı ile bilinen kaynak tarafından paylaşıldı.

Gülen'in yeğeni tarafından da haberler doğrulanırken örgütün başına gelecek olan isimler de konuşulmaya başladı.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞINA KİM GEÇECEK?

FETÖ terör örgütünün elebaşı olan Fetullah Gülen'in ölüm haberi bugün geldi. 20 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybetmesinin üzerine yerine kimin geçeceği de gündem oldu.

Terör örgütünün içerisinde yer alan birçok isim aday olarak görülüyor. Yerine geçebilecek isimler arasında "Büyük Abi" olarak bilinen İsmail Büyükçelebi yer aldı.

FETÖ ÖRGÜTÜNDE ADI GEÇEN İSMAİL BÜYÜKÇELEBİ KİMDİR?

Cevdet Türkyolu ve Osman Şimşek'in dışında terör örgütünün başına geçmesi beklenen isimler arasında yer alıyor. FETÖ terör örgütünün içerisinde en üst düzey sorumlu imam olan Büyükçelebi "Büyük Abi" olarak biliniyor.

Kurul üyeleri arasında "ABD imamı" olarak da tanınan isim, 1966 senesinde Gülen'in vaiz olarak geldiği İzmir Kestanepazarı'ndaki faaliyetleri esnasında örgüte ilk kattığı isimlerden biri olan biliniyor.

Terör örgütünün Tepecik'te açtığı ilk evde kalan ve elebaşı Gülen ile kamplara katılan Büyükçelebi, sözde Ankara ve Türkiye imamlığı görevini yürüttü.

1997 senesinde Uzak Doğu ülkeleri sorumlusu oldu.

1999 yılında yurt dışı sorumlusu olan isim 2003 yılında ABD'de örgütün "başyüceler şurası"nda yer aldı.

Finans kaynakları ve eğitim kurumlarıyla alakalı kararlarda söz sahibi olan isim Gülen'den sonra örgütün elebaşı olabilecek 3 isimden biri olarak tanınıyor.

Amerika'daki faaliyetlerden sorumlu olan isim akademisyen, gazeteci, bürokrat ve iş adamlarıyla aradaki ilişkiyi yürüttü.