Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in cenaze bilgileri henüz paylaşılmadı
Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi 20 Ekim günü geldi. Bir süredir hasta olduğuna dair iddialar ortaya atılırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesinin ne zaman ve nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.
Uzun yıllardır Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
20 Ekim günü duyurulan haber sonrası mezarı nerede olacak, Türkiye'ye mi gelecek gibi sorular da gündeme geldi.
FETHULLAH GÜLEN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?
Bugün hayatını kaybettiği öğrenilen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenaze bilgileri henüz paylaşılmadı.
Örgüte yakınlığı ile bilenen kaynaklar ise defin işlemleri hakkında bilgileri daha sonra paylaşacaklarını belirtti.
FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ SON DAKİKA?
Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in hayatını kaybettiği iddiaları bugün erken saatlerde konuşulurken "Herkul.org" adındaki siteden ölüm haberi duyuruldu.
Ölüm haberi ise şu ifadelerle duyuruldu:
“Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarf eden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır”
Yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabı üzerinden ölüm haberini doğruladı.