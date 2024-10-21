Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in cenaze bilgileri henüz paylaşılmadı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Ekim 2024 08:56 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 09:08

Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi 20 Ekim günü geldi. Bir süredir hasta olduğuna dair iddialar ortaya atılırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesinin ne zaman ve nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.