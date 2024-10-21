Son Dakika: Fethullah Gülen ne zaman öldü? Kemal Gülen'in 3 gün önceki paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı

21 Ekim 2024 09:20 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 09:27

Son dakika haberi: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hayatını kaybetti haberi gündeme bomba gibi düştü. Fethullahçı Terör Örgütü'ne yakın hesaplar, Gülen'in öldüğünü bu sabah duyurdu. Ancak Gülen'in yeğeni Kemal Gülen'in 3 gün önce yaptığı paylaşım, FETÖ elebaşının ölüm zamanıyla ilgili akıllarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen​ hayatını kaybetti. FETÖ elebaşının ölümünü, örgüte yakın hesaplar sosyal medyadan duyurdu. Gülen'in ölümü sonrası, yeğeni Kemal Gülen'in 3 gün önce yaptığı paylaşım bir anda gündem oldu. Kemal Gülen'in paylaşımı, 'Fethullah Gülen 3 gün önce mi öldü?' sorusunu akıllara getirdi. İşte dikkat çeken paylaşımın detayları...

3 GÜN ÖNCE FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ PAYLAŞIMI

Kanada'ya kaçan ve kapatılan Samanyolu TV'nin spikeri olan Kemal Gülen, 3 gün önce sosyal medya hesabından Fethullah Gülen'in öldüğünü belirten bir paylaşım yaptı. FETÖ elebaşının aynı zaman da yeğeni de olan Kemal Gülen'in paylaşımı, sosyal medyada bir anda gündem oldu.

FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ PAYLAŞIMINA YALANLAMA

Örgüte yakın bazı hesaplar, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölmediği, Kemal Gülen'in hesabının çalındığı yönünde paylaşımlar ve yorumlar yaptı. Kemal Gülen ise paylaşımı kendisinin yapmadığını, terörist başı Fethullah Gülen'in sağlığının iyi olduğunu belirten bir video paylaştı. Bu paylaşımlar sonrası 'Fethullah Gülen öldü' iddiası sosyal medyada gündem oldu.

FETHULLAH GÜLEN NE ZAMAN ÖLDÜ?

FETÖ'ye yakın hesapların bu sabah Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurması sonrası Kemal Gülen'in paylaşımı yeniden gündem oldu. FETÖ elebaşının 3 gün önce öldüğü, ancak örgütün bu haberi duyurmadığı iddia edildi. Örgüt içinde Gülen'in ölüm haberinin nasıl duyurulacağı konusunda tartışmalar olduğu öne sürüldü.