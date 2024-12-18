FIFA yılın futbolcunun kim olduğunu açıkladı! 2024 yılının en iyi 11'i

18 Aralık 2024 09:43 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:11

Katar'ın başkenti Doha'da FIFA tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi düzenlendi. Yapılan etkinliğin ardından FIFA yılın futbolcusunun kim olduğu ve en iyi 11 merak edilmeye başlandı. FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre 2024 yılının en iyi futbolcusu Real Madrid'den Vinicius Junior oldu.

FIFA tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "FIFA En İyiler Ödülleri" Katar'ın başkenti Doha​'da düzenlenen Gala gecesinin ardından sahiplerini buldu.

Törende yılın en iyi erkek, kadın futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de verildi.

Yapılan ödül törenin ardından vatandaşlar yılın en iyi futbolcusunun kim olduğunu merak etmeye başladı.

FIFA YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU KİM OLDU 2024?

FIFA tarafından 2024 yılının en iyi futbolcusu Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı Vinicius Junior​ seçildi.

En iyi kadın futbolcu ödülünü ise Barcelona'da forma giyen Aitana Bonmati aldı.

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülünü ise Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho kazandı.

Brezilya Milli takım oyuncusu Marta ise yılın en iyi golü ödülünü aldı.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid ile LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa Şampiyonluğu kazanan Carlo Ancelotti ise en iyi teknik direktör seçildi.

Kadın futbolunda ise Emma Hayes en iyi teknik direktör olarak seçildi.

Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martines yılın en iyi erkek kalecisi, Chicago Red Stars'ın file bekçisi Alyssa Naeher ise yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

FIFA YILIN EN İYİ 11'İ KİM OLDU 2024?

FIFA ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından belirlenen yılın en iyi 11'i ise şöyle:

Erkekler

Kaleci: Emiliano Martinez

Emiliano Martinez Savunma: Ruben Dias, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, William Saliba

Ruben Dias, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, William Saliba Orta saha: Jude Bellingham, Rodri, Toni Kroos

Jude Bellingham, Rodri, Toni Kroos Forvet: Erling Haaland, Lamine Yamal, Vinicius Junior

Kadınlar