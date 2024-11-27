Fikret Orman kimdir? Hasan Arat’ın yerine başkanlığa hazırlandığı konuşuluyor

27 Kasım 2024 17:24 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:32

Hasan Arat’ın sürpriz istifasının ardından, Beşiktaş’ta başkanlık görevine gelecek isim merak edilirken eski başkan Fikret Orman’ın da adı anılmaya başlandı.

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? BJK yeni başkanının kim olacağı gündeme geldi

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? BJK yeni başkanının kim olacağı gündeme geldi

Hasan Arat neden Beşiktaş’tan istifa etti? Açıklama geldi

Hasan Arat neden Beşiktaş’tan istifa etti? Açıklama geldi

Beşiktaş​ Başkanı Hasan Arat​'ın istifası sonrası siyah-beyazlı camiada yeni başkanın kim seçileceği konusu gündeme geldi.

Fikret Orman​'ın yeniden aday olacağı iddiaları kulislerde tartışılmaya başlandı.

FİKRET ORMAN BEŞİKTAŞ BAŞKANI MI OLACAK?

Hasan aratın ardından genel kurula kadar göreve getirilen Hüseyin Yücel​'in başkanlığı onaylanmazsa, Beşiktaş yeni bir başkanlık seçimine gidecek.

Beşiktaş seçim sürecine girerse de Fikret Orman da dâhil olmak üzere adayların genel kurul üyelerinin desteğini alması gerekecek.

FİKRET ORMAN KİMDİR?

Fikret Orman, Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nde daha sonra da Amerika’da Florida Üniversitesi'nde eğitim aldı.

25 Mart 2012 tarihinde Yıldırım Demirören’in istifasının ardından Beşiktaş JK'nin 33. başkanı oldu.

Mayıs 2016'da tekrar başkan seçilirken, görevi Mayıs 2019'da sona erdi.

Son döneminde iddialı transferler ve mali sorunlar nedeniyle sıkça tartışma konusu oldu.